Один человек погиб в ДТП под Иркутском

ИРКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро, в том числе семилетняя девочка, пострадали в результате столкновения легковых автомобилей в Иркутской области на федеральной трассе Р-258 "Байкал". Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"Сегодня около 22:00 (17:00 мск) на 27-м км федеральной автодороги Р-258 "Байкал" произошло ДТП. Водитель автомашины Nissan допустил столкновение с автомобилями Subaru и KIA. Водитель и пассажир Nissan получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, еще один пассажир Nissan от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и два пассажира KIA, в том числе семилетняя девочка, доставлены в больницы", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что среди пострадавших есть беременная женщина. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.