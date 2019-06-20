Красноярские власти предложили бизнесменам из КНР создать СП по переработке дикоросов

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Красноярского края в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине, предложили продуктовой компании "Цяньжунь" создать на территории края совместное предприятие по переработке дикоросов. Об этом ТАСС сообщили в региональном правительстве.

"Мы предложили китайской стороне создать совместное предприятие по переработке дикоросов и встретили заинтересованность. Ожидается, что осенью представители китайской стороны приедут в регион для проработки вопроса", - сообщил собеседник агентства. По его словам, в Китае есть "устойчивый тренд на экологически чистые продукты, наши дикоросы полностью удовлетворяют этим требованиям".

Одним из направлений поставок также должен стать экспорт продукции пчеловодства в Китай. Как сообщила ТАСС председатель ассоциации "Пчеловоды Красноярья" Ирина Бондарь, у китайской стороны запрошены "официальные требования на поставку меда в КНР из России". Там должны быть прописаны условия, которым должна соответствовать красноярская продукция.

"Мы ждем эти требования. Также встречались с представителем Министерства коммерции провинции Хэйлунцзян. Одна только "Медовая компания" (один из крупнейших производителей региона) может ежемесячно поставлять в Китай по контейнеру. Это 20 тонн медовой продукции", - сказала Бондарь.

ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходила с 14 по 19 июня. Заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов. От РФ на ЭКСПО работали 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов.