Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск

Самка белого медведя была обнаружена в черте промзоны Норильска. Животное не проявляет агрессии, в социальных сетях появилось множество его фотографий. Естественный ареал обитания белых медведей много севернее - на побережье и островах Северного Ледовитого океана. По данным дрессировщика животных Эдгара Запашного, медведицу вывезут в красноярский зоопарк.

НОРИЛЬСК, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.

"Ребята [специалисты из зоопарка] поймали его. Завтра медведя отправят в аэропорт для доставки в Красноярск", - сказал ТАСС представитель управления ГО и ЧС Норильска. Как сообщил ранее Запашный, медведица истощена и выпускать ее в дикую природу опасно для здоровья животного. По оценкам эксперта, вес медведицы около 200 кг, ее примерный возраст - 1,5-2 года.

По словам представителя парка флоры и фауны Олега Кокарева, медведице местные жители привезли мясо и рыбу, и животное не среагировало на приманку. "Сегодня утром животное удалось обездвижить с помощью препаратов. Затем медведицу перенесли в клетку, дали антидот и через полчаса она встала на ноги, - рассказал он ТАСС, уточнив, что 21 июня хищника самолетом отправят в Красноярск на реабилитацию. - Дальнейшая судьба решится только после того, как мы будем знать, что ее здоровью ничто не угрожает".

У красноярского зоопарка есть опыт эвакуации белых медведей. В октябре прошлого года в "Роев ручей" был доставлен вертолетом белый медвежонок, выброшенный штормом на берег возле поселка Диксон (севернее Норильска). Для его провоза была подготовлена специальная транспортировочная емкость, которая обеспечивает все необходимые удобства для перевозки. Животное сопровождали врач и зоолог парка.

Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. По оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тыс. этих животных. Это крупнейший хищник русской Арктики. Большую часть жизни он проводит в море среди дрейфующих льдов.

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