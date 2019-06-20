Иркутский Минстрой оспорит решение суда, обязавшего уволить замминистра за утрату доверия

ИРКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области обжалует решение суда, который обязал ведомство уволить заместителя министра Евгения Липатова в связи с утратой доверия. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

Основанием для обращения прокуратуры в суд послужили допущенные Липатовым нарушения требований законодательства о противодействии коррупции и государственной гражданской службе. Как сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области, выявлено несоблюдение Липатовым запрета на совмещение госслужбы с предпринимательской деятельностью, представление недостоверных и неполных сведений о доходах.

"Мы не согласны с решением суда и будем его обжаловать", - сообщили в пресс-службе министерства.

В декабре 2018 года распоряжением министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Липатову было вынесено предупреждение о неполном должностном соответствии. Однако, по мнению прокуратуры, чиновник должен быть уволен.

Как сообщал ТАСС, ранее прокуратура Иркутской области также подала в суд иск с требованием уволить министра лесного комплекса Сергея Шеверду, который 7 июня был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий при проведении санитарных рубок в государственном заказнике "Туколонь". Прокуратура выявила, что Шеверда представил заведомо неполные и недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.