Алтай просит у Минтранса России 4,2 млрд руб. на строительстве автодороги до Казахстана

ГОРНО-АЛТАЙСК, 20 июня. /ТАСС/. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху с просьбой содействовать в выделении субсидии в размере 4,2 млрд рублей на строительство дороги от села Карагай до границы с Казахстаном. Как говорится в четверг в сообщении пресс-службы регионального правительства, появление трассы будет способствовать росту объемов экспорта продукции.

"Олег Хорохордин <…> в ходе встречи с министром транспорта России Евгением Дитрихом отметил, что необходимо построить отрезок дороги в 25 км от села Карагай до границы с Казахстаном <…> и обратился к главе Минтранса с просьбой оказать содействие в выделении субсидии в размере 4,2 млрд рублей, а также рассмотреть возможность дальнейшей передачи трассы в федеральную собственность", - сказали в пресс-службе.

Сейчас от села Карагай до границы с Казахстаном дороги нет. Ее появление обеспечит выход на районы горнодобывающей и металлургической промышленности Восточного Казахстана, а также на крупный транспортный узел, где сходится несколько европейских маршрутов. В пресс-службе правительства Республики Алтай ТАСС уточнили, что проектно-сметная документация на строительство дороги уже готова.

"Немаловажно, что при обеспечении транспортного сообщения с Казахстаном прогнозируется увеличение объемов экспорта сельхозпродукции, продукции пищевой и деревообрабатывающей промышленности из Республики Алтай в Восточно-Казахстанскую область, а также увеличение туристического потока из Казахстана в Республику Алтай", - цитирует пресс-служба Хорохордина.