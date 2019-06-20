СК начал проверку после жалобы Путину из Красноярска о нехватке школ и застройке парка

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России инициировал доследственную проверку по жалобе в ходе прямой линии с президентом РФ, озвученной жителями Красноярского края. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"По поручению председателя СК России по обращению на прямую линию жительницы Красноярского края, пожаловавшейся на нехватку школ, детских садов, а также на застройку территории, ранее отведенной под парковую зону, организована доследственная проверка", - сообщила представитель СК.