СК начал проверку после жалобы Путину из Красноярска о нехватке школ и застройке парка

СК проверяет обращение к Путину о завышенном вдвое тарифе на вывоз мусора в Омской области

По словам жителя поселка Старый Кировск, отходы вывозятся с той же периодичностью, что и до реформы - раз в месяц, - а денег за это компания берет ощутимо больше

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