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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

СК начал проверку после жалобы Путину из Красноярска о нехватке школ и застройке парка

Доследственная проверка организована по поручению председателя Следственного комитета России

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России инициировал доследственную проверку по жалобе в ходе прямой линии с президентом РФ, озвученной жителями Красноярского края. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК России по обращению на прямую линию жительницы Красноярского края, пожаловавшейся на нехватку школ, детских садов, а также на застройку территории, ранее отведенной под парковую зону, организована доследственная проверка", - сообщила представитель СК.

Теги
РоссияКрасноярский край"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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