ФАС не нашла нарушений в процедуре выбора мусорного оператора в Омске

ОМСК, 20 июня. /ТАСС/. Омское управление ФАС не обнаружило нарушений в процедуре выбора оператора по обращению с ТКО в регионе, на тарифы которого пожаловался житель Омска в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Тем не менее, ранее на сами тарифы ведомство получило более тысячи жалоб от горожан, сообщили ТАСС в пресс-службе Омского УФАС России.

В ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, житель частного сектора в Кировском округе Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно вырос, однако, объем и качество услуг не изменились. Президент поручил Федеральной антимонопольной службе обратить внимание на ситуацию.

"К нам, в омское управление [Федеральной антимонопольной службы], поступило порядка тысячи обращений <...> по поводу несогласия с тарифами на услуги регионального оператора по обращения с ТКО и нарушения законодательства при определении регионального оператора. По части конкурсного отбора мы отвечаем, что проверка была проведена, и на конкурс заявился только ООО "Магнит" которая была признана министерством соответствующей Правилам конкурсного отбора и допущена к участию, вся документация соответствовала требованиям, поэтому никаких нарушений не выявлено", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, претензии, касающиеся тарифа, были направлены в ФАС России. Единичные обращения предъявлялись, начиная с апреля, приобретя массовый характер в мае. Власти региона и оператор не смогли оперативно предоставить комментарий.

О реформе

Реформа по обращению с ТКО стартовала в Омской области 1 апреля, при этом регоператор до сих пор не получил лицензию. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода региона на новую схему обращения с отходами, а многие жители Омска отметили, что во дворах многоквартирных домов стали появляться стихийные свалки. Также, по мнению представителей местных общественных организаций, тариф на вывоз ТКО необоснованно вырос в Омске после старта реформы: более чем в три раза - с 43,5 до 133,21 рублей.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в рамках которой ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.