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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Красноярские власти подготовят предложения по развитию микрорайона Солнечный

В четверг жительница Красноярска рассказала на прямой линии с президентом о перегруженных школах и детских садах в Солнечном, а также об отсутствии зеленых зон

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Мэрия Красноярска подготовит предложения по развитию социальной инфраструктуры микрорайона "Солнечный" (Советский район города), на проблемы в котором президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии пожаловалась местная жительница. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника пресс-службы губернатора региона Николай Базаров.

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В четверг на прямую линию президенту позвонила жительница Красноярска Ксения Бессонова. Она рассказала о перегруженных школах и детских садах в Солнечном, а также об отсутствии зеленых зон и других комфортных площадок, где можно было бы гулять с детьми. Путин дал поручение губернатору Александру Уссу разобраться с ситуацией. Следственный комитет России инициировал по жалобе доследственную проверку.

"Губернатор связался с мэром города Сергеем Ереминым. Еремин вместе с главой Советского района Дмитрием Дмитриевым готовят свои предложения по развитию инфраструктуры района в целом и микрорайона "Солнечный" в частности", - сказал Базаров. По его словам, в ближайшее время губернатор встретится с Бессоновой.

Микрорайон Солнечный находится в Советском районе Красноярска, на окраине города. Застройка микрорайона началась в 80-е годы прошлого века.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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