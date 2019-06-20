Красноярские власти подготовят предложения по развитию микрорайона Солнечный

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Мэрия Красноярска подготовит предложения по развитию социальной инфраструктуры микрорайона "Солнечный" (Советский район города), на проблемы в котором президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии пожаловалась местная жительница. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника пресс-службы губернатора региона Николай Базаров.

В четверг на прямую линию президенту позвонила жительница Красноярска Ксения Бессонова. Она рассказала о перегруженных школах и детских садах в Солнечном, а также об отсутствии зеленых зон и других комфортных площадок, где можно было бы гулять с детьми. Путин дал поручение губернатору Александру Уссу разобраться с ситуацией. Следственный комитет России инициировал по жалобе доследственную проверку.

"Губернатор связался с мэром города Сергеем Ереминым. Еремин вместе с главой Советского района Дмитрием Дмитриевым готовят свои предложения по развитию инфраструктуры района в целом и микрорайона "Солнечный" в частности", - сказал Базаров. По его словам, в ближайшее время губернатор встретится с Бессоновой.

Микрорайон Солнечный находится в Советском районе Красноярска, на окраине города. Застройка микрорайона началась в 80-е годы прошлого века.