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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Жители микрорайона на окраине Красноярска добиваются строительства детсада более двух лет

По словам жительницы "Солнечного" Ксении Бессоновой, обратившейся на прямую линию с Владимиром Путиным, в 2017 году на месте планируемого учреждения было выдано разрешение на строительство жилых домов

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/ Жители Красноярска, проживающие в микрорайоне "Солнечный", более двух лет добиваются строительства детского сада и школы, а в последний год отстаивают территорию, где ранее им обещали создать парк. Об этом ТАСС рассказала член инициативной группы жильцов Ксения Бессонова, обратившаяся на прямую линию с Владимиром Путиным.

"Когда мы покупали квартиру в 2014 году, микрорайон планировался как микрорайон с многоэтажными жилыми домами, где будет вся социальная инфраструктура, будет свой детский сад, школа. В 2017 году были слушания, после чего мы узнали, что на месте планируемого детского сада выдано разрешение на строительство жилых домов", - рассказала ТАСС мать двоих дочерей Ксения Бессонова.

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Она отметила, что тогда жители стали высказывать недовольство, была создана инициативная группа из 15 человек, которая стала отстаивать интересы микрорайона.

"В итоге <...> в 2018 году мы добились того, чтобы отметили разрешение на строительство жилого дома и эту территорию зарезервировали под социальный объект", - сообщила Бессонова. Следующим этапом отстаивания интересов микрорайона для активистов стала борьба за участок, где ранее застройщик обещал создать парк. По словам Бессоновой, активисты узнали об этом в 2019 году, застройщик уже начал подготовительные работы на площадке. При этом обращения в мэрию Красноярска результатов не принесли.

"Мы прошли все круги ада с чиновниками. Сначала они нам говорили, что рельеф не подходит - что ничего ни посадить, ни построить. Потом они предлагали другое место, только чтобы там [на месте предполагаемого сквера] все было застроено домами. Сейчас они говорят, что возможно в микрорайоне школу построить, но денег нет", - добавила Ксения Бессонова.

Микрорайон Солнечный находится в Советском районе Красноярска, на окраине города. Застройка микрорайона началась в 80-е годы прошлого века.

Теги
РоссияКрасноярский край"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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