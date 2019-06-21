Суд приговорил к лишению свободы четырех человек по делу об обрушении дома в Междуреченске

КЕМЕРОВО, 21 июня. /ТАСС/. Междуреченский городской суд в Кузбассе вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу об обрушении подъезда жилого дома в Междуреченске, где в мае 2016 года погибли два человека. Об этом сообщили в пятницу журналистам в прокуратуре Кузбасса.

Виновными в происшествии признаны собственник нежилого помещения на первом этаже многоквартирного дома, а также члены бригады, которые вели в нем строительные работы.

"Приговором Междуреченского городского суда все подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение крупного ущерба). Собственнику нежилого помещения назначено наказание - 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселения, остальным подсудимым (троим нанятым рабочим - прим. ТАСС) - 4 года лишения свободы в колонии-поселения", - сказали в прокуратуре.

Судом установлено, что в мае 2016 года собственник нежилого помещения решил провести ремонтные работы и нанял бригаду из трех человек. Строители не имели специального образования и необходимой квалификации. Они демонтировали одну из несущих кирпичных стен, в результате чего произошло частичное обрушение многоэтажки.

ЧП произошло 31 мая 2016 года. Обрушился один из подъездов 64-квартирного дома. Погибли два человека, трое получили травмы. Аварийный дом снесли после того, как было принято решение о нецелесообразности его восстановления.