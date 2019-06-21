Новосибирская клиника Мешалкина устраняет найденные Минздравом России нарушения

Ранее Министерство здравоохранения РФ провело проверку финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в новосибирской клинике Мешалкина. Согласно опубликованному на официальном сайте для размещения информации о госучреждениях документу, специалисты обнаружили нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг, трудового законодательства в части установления системы оплаты труда работников, а также нарушения в документации, бухгалтерии и отчетности.

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина) устраняет обнаруженные во время проверки специалистами Минздрава РФ нарушения в сфере закупок и оплаты труда. Нарушения антикоррупционного законодательства в клинике уже устранены, сообщили ТАСС в пресс-службе клиники Мешалкина.

"Центр ведет работу по устранению замечаний контролирующего органа. Нарушения в сфере соблюдения антикоррупционного законодательства новой дирекцией уже ликвидированы", - сказали в пресс-службе.

Ранее следственные органы выявили в НИИ финансовые нарушения с закупками медицинского оборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, через два месяца суд отпустил его под домашний арест. Также были задержаны экс-директор клиники Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова, оба находятся под стражей, уголовные дела были объединены в одно производство.

В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух медицинских компаний, занимавшихся поставками для клиники. Уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривает суд.

НИИ патологии кровообращения им. академика Мешалкина создан в конце 1950-х годов. Он является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце.