Бывший арендатор парка в Барнауле получил условный срок за незаконную вырубку деревьев

БАРНАУЛ, 21 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Барнаула приговорил к двум годам лишения свободы условно и выплате 11 млн рублей компенсации руководителя компании "Лидер" Владимира Фишера за незаконную рубку деревьев в парке "Изумрудный", который его организация арендовала с 2017 года. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"[Фишеру] назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. С него взыскана сумма 11 млн рублей. В течение десяти дней он может обжаловать приговор", - сказали в пресс-службе.

Деньги осужденный должен выплатить государству в качестве компенсации причиненного ущерба.

Уголовное дело по ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений") по факту вырубки деревьев в барнаульском парке "Изумрудный" было возбуждено в ноябре 2017 года. В администрации Барнаула по этому делу прошла выемка документов. В барнаульской мэрии тогда поясняли, что разрешение на снос аварийных деревьев в парке запросил новый арендатор. У комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи есть полномочия давать такие разрешения. Комиссия определила, что в парке 128 аварийных деревьев. Однако, когда началась вырубка, представители общественности выразили недовольство, и комитет направил заявление в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.

Парк "Изумрудный" занимает 40 га и находится в центре Барнаула на месте бывшего Кресто-Воздвиженского кладбища, которое просуществовало до начала XX века. Это один из старейших городских парков. В последние годы наблюдалась деградация парка - он зарастал. В 2017 году у него появился новый арендатор.