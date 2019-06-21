В селе, где находится крупнейшее захоронение спецпоселенцев Сибири, откроют сквер памяти

ТОМСК, 21 июня. /ТАСС/. Общественное движение "Живая память эпохи 30-х годов" планирует создать в 2021 году сквер памяти спецпереселенцев в селе Палочка Томской области, где находится самое крупное в Сибири массовое захоронение спецпоселенцев - более 7 тысяч человек, сообщила ТАСС член движения Ирина Янченко.

Как рассказала представитель движения, в 1930-х годах в нынешний Верхнекетский район Томской области в тайгу были высланы порядка 7,8 тысячи раскулаченных крестьян с Алтая. Согласно записям комендатуры округа, за два года в живых остались чуть более 700 человек, а остальные погибли от болезней и голода. Умирающих людей, а из жизни уходили часто семьями, хоронили в братских могилах - выкапывали ров и закапывали в нем тела. Обнаружить захоронение удалось только в прошлом году при помощи поискового отряда "Память".

"В Сибири это самое крупное массовое захоронение (спецпоселенцев). Мы пронумеруем могилы, возле этих кладбищ поставим кресты, поставим баннеры и (информационные) таблички и создадим сквер памяти. <…> Сквер памяти планируем создать к 2021 году, к июню месяцу - будет ровно 90 лет к дате, как их высадили", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на эти цели планируется направить средства президентского гранта, который общественники выиграли на сохранение и увековечивание памяти жертв политических репрессий Верхнекетского района. Требуемая на работы сумма - 250 тысяч рублей. В настоящее время на средства гранта общественники собирают данные о погибших спецпереселенцах, восстанавливают архивы, в которых были указаны имена и причины смерти людей.

Кроме сквера в селе Палочки, где находится захоронение, планируется открыть мемориальный музей, посвященный памяти о репрессированных крестьянах, однако пока денег на это нет. Ведутся переговоры с районными властями.

По данным председателя совета томского общества "Мемориал", директора томского музея политических репрессий Василия Ханевича, в Томскую область в начале 30-х годов были выселены порядка 5 тысяч крестьянских хозяйств Сибири, в которых проживало в среднем по 7-8 человек, однако точное число спецпереселенцев уточняется до сих пор.