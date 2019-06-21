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Избивший сына за невыученное стихотворение житель Тувы получил 4,5 года колонии

Мужчина, будучи пьяным, схватил ребенка и несколько раз бросил на пол

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Житель Тувы, жестоко избивший семилетнего сына за невыученное стихотворение, приговорен к 4,5 года заключения. Об этом в пятницу сообщает сайт Следственного комитета России.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение малолетнему тяжкого вреда здоровью) <…> Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина, будучи пьяным, напомнил сыну, что ему нужно выучить стихотворение к уроку. Мальчик проигнорировал слова отца и продолжал играть. Тогда мужчина схватил ребенка и несколько раз бросил на пол. Ребенок получил тяжелые травмы.

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