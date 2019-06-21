Международный фестиваль цветов впервые пройдет в Новосибирске в день города

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль цветов пройдет в Новосибирске в конце июня, он станет одним из ключевых событий празднования 126-летия города. В течение недели флористы будут создавать цветочные композиции на одной из главных улиц города, сообщила в пятницу ТАСС начальник департамента культуры, спорта и международной политики мэрии Анна Терешкова.

"Мы обратились к новосибирским флористам: давайте изменим имидж столицы Сибири! Мы все понимаем, что во всем мире Сибирь ассоциируется со снегом, холодом. Как раз проведение фестиваля цветов - это изменение. Все по-новому: мы меняем город, меняем отношение к городу", - сказала Терешкова.

Она напомнила, что ранее новосибирские флористы вошли в сборную России по флористике, в составе которой заняли второе место на международном турнире.

"Ребята пригласили своих друзей из разных стран. Это действительно международные команды мирового уровня. Они здесь будут изготавливать различные пано. Мы с понедельника перекрываем участок улицы Ленина от улицы Советской до площади Ленина. На улице Ленина находятся платформы, и в течение недели на них на глазах новосибирцев будут создаваться цветочные композиции", - рассказала глава департамента.

По ее словам, для участия в фестивале в Новосибирск приедут флористы из Дании, Польши и Литвы. 29 июня цветочные платформы переместятся на главную площадь города - площадь Ленина.

Основные мероприятия празднования День города пройдут в Новосибирске 29 и 30 июня.

В программе утренняя зарядка с именитыми спортсменами города, авто-мото-шоу фестиваль, выездной керлинг-клуб "ПИНГВИН", детская развлекательная площадка "Пикник Главбуха", городской фестиваль молодежного творчества "ТехноART".