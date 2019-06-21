Красноярские власти пообещали создать парк для жителей микрорайона "Солнечный"

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал жителям микрорайона "Солнечный" создать новый парк площадью в несколько гектаров к 2020 году. Об этом в пятницу ТАСС по итогам встречи с губернатором сообщила Ксения Бессонова, накануне рассказавшая о проблеме отсутствия в микрорайоне зеленых зон президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии.

Бессонова также рассказала президенту о переполненных школах, детсадах в Солнечном и об отсутствии мест для прогулок с детьми. Путин дал поручение губернатору разобраться с ситуацией. СК РФ инициировал доследственную проверку.

"У нас микрорайон находится на границе города Красноярска, и там смежный земельный участок, который принадлежит Емельяновскому району Красноярского края. Часть этого земельного участка "прирежут" к городу, и там пообещали нам разбить большой парк. <…> Обещали, что уже следующим летом у нас будет парк", - сказала Бессонова.

Микрорайон Солнечный находится в Советском районе Красноярска, на окраине города. Застройка микрорайона началась в 80-е годы прошлого века.