Обнаруженную на окраине Норильска белую медведицу перевезли в зоопарк

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Белая медведица, впервые за 40 лет обнаруженная в черте Норильска и пойманная в четверг зоологами, была эвакуирована в Красноярск. Истощенное животное будет проходить лечение и реабилитацию в парке флоры и фауны "Роев ручей". Об этом сообщается в пятницу на сайте компании сообщении "Роснефть", принимавшей участие в спасении медведицы.

"В Норильске спасена двухгодовалая самка белого медведя, которая вышла к людям в поисках пищи. Из-за сильного физического истощения зверя специалистам пришлось проводить операцию по его спасению в максимально сжатые сроки. Под наблюдением опытного ветеринарного врача и зоолога медведь, вес которого составляет около 200 кг, в специальной клетке успешно был доставлен в красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей", где уже содержится спасенный при участии компании в конце 2018 года на острове Диксон медвежонок-сирота Урсула. В настоящее время в красноярском парке "Роснефть" строит новый просторный вольер для белых медведей", - говорится в сообщении компании.

Как пояснил ТАСС представитель заповедника Олег Кокарев, транспортировка хищника в Красноярск прошла успешно, теперь специалисты начнут лечение животного. В парке медведица размещена в подготовленном для нее карантинном вольере. Спасенный белый медведь чуть не погиб от голода и физического недомогания. Пытаясь выжить, животное питалось на местной свалке, что стало причиной нарушения функции желудочно-кишечного тракта.

Естественный ареал обитания белых медведей намного севернее города - примерно в 500-1500 тыс. км от Норильска. Предыдущий случай появления белого медведя в Норильске был зафиксирован в 1978 году.

Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. По оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тыс. этих животных. Это крупнейший сухопутный хищник на Земле. Большую часть жизни он проводит в море среди дрейфующих льдов.

Возможная жертва браконьеров

Как сообщили в "Роевом ручье", у специалистов есть сомнения, что медведица самостоятельно пришла в город с океанского побережья. Обычно самки белых медведей не отправляются в дальние путешествия, чаще кочуют самцы.

"Состояние ее шкуры, кожного покрова не говорит о том, что она долго шла по местности, где нет водоемов, она [шкура] чистая. В прошлом году, благодаря совместной деятельности министерства экологии и рационального природопользования с правоохранительными органами, ужесточились меры по контролю браконьеров на транспорте, благодаря чему вывезти медведя контрабандой оказалось невозможным. Есть предположение, что это может быть белый медведь, которого держали для будущей контрабандной продажи его или его шкуры, но побоялись ужесточения надзора за соблюдением закона и выпустили на свободу", - сообщили в зоопарке.

По данным зоологов, о том, что медведь мог долгое время находиться рядом с людьми, говорит и то, что хищник подпускает человека к себе достаточно близко, хотя рядом на окраине города медведица находилась недолго, всего несколько дней. К примеру, Урсула, которая жила близ поселка три месяца, не подпускала людей ближе, чем на 5 м.