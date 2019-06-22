Руководитель Томского УМВД Александр Будник покинул свой пост

ТОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Генерал-майор полиции, начальник УМВД по Томской области Александр Будник оставил свой пост, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Он [Будник] освобожден от занимаемой должности", - сказал источник.

Согласно информации на сайте УМВД по региону, сейчас временно исполняющим обязанности главы управления является полковник полиции Петр Шмер, который до назначения в 2018 году на должность заместителя начальника томского УМВД был заместителем главы уголовного розыска ГУ МВД Москвы.

Будник родился в 1966 году, в октябре 1991 года поступил на службу в органы внутренних дел поступил на должность милиционера. В 2000-х он прошел путь от начальника отдела уголовного розыска до замначальника УМВД России по Ярославской области, а в октябре 2016 года возглавил УМВД по Томской области.