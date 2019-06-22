В Кемеровской области захоронили останки двух красноармейцев

КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Церемония захоронения останков рядового красноармейца Алексея Спиридонова состоялась в Новокузнецке в День памяти и скорби, который ежегодно отмечается в России 22 июня. В Таштаголе в последний путь проводили советского солдата Александра Бобылева, сообщили ТАСС в субботу представители местных властей.

"Останки рядового красноармейца [Алексея Спиридонова] были найдены членами поискового отряда в Ленинградской области еще в 2018 году. Его личность установили по вкладышу в обнаруженном медальоне. Сын погибшего красноармейца в послевоенные годы переехал в Новокузнецк, [его уже нет в живых], поэтому было решено передать останки солдата сюда и захоронить их рядом с могилой его сына", - рассказали в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Церемония захоронения состоялась на Редаковском кладбище возле мемориала "Братская могила". В мероприятии приняли участие представители поискового отряда "Курск", родственники красноармейца Спиридонова, ветераны войны и труженики тыла, общественники.

"Красноармеец Алексей Спиридонов найден 7 сентября 2018 года поисковыми отрядами "Курск" из Санкт - Петербурга и новосибирским "МГиВ". Родился красноармеец в 1909 году в деревне Суки Переходского сельсовета Поддорского района Ленинградской области (в настоящее время - Новгородской). В 1941 году он был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Поддорским военкоматом, в 1942 году погиб в боях в районе урочища Новые Кириши Киришского района Ленинградской области.

Александр Бобылев был призван в 1941 году, служил в 237-й стрелковой дивизии, в 1942 году красноармеец погиб на Воронежской земле. Нашел останки рядового Воронежский поисковый отряд "Дружина" на поле боя в числе 92 погибших там бойцов. "Сведений, написанных в медальоне красноармейца Бобылева, хватило, чтобы определить место его призыва", - пояснили в пресс-службе местной администрации. Собравшиеся почтили память солдата минутой молчания, прозвучал оружейный залп, останки бойца с почестями захоронены на городском кладбище в Таштаголе.