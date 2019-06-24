Трое детей и двое взрослых пострадали в дорожной аварии в Иркутске

ИРКУТСК, 24 июня. /ТАСС/. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате дорожной аварии в ночь на понедельник в Иркутске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Сергеева поступило в дежурную часть около 01:00 (20:00 мск воскресенья). Прибывшими на место аварии полицейскими предварительно установлено, что в результате нарушения правил дорожного движения одним из водителей произошло столкновение машин ВАЗ-21093 и Toyota Corolla . В результате инцидента пострадало пять человек, в том числе трое несовершеннолетних пассажиров иномарки", - говорится в сообщении.

Информации о состоянии пострадавших пока нет. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии.