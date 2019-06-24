В Иркутской области госпитализировали восемь человек с пищевым отравлением

ИРКУТСК, 24 июня. /ТАСС/. Восемь человек госпитализированы в городе Братске Иркутской области с пищевым отравлением. Предварительно установлено, что все они покупали шаурму в одной торговой точке, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

"Были госпитализированы восемь человек. Сейчас их состояние удовлетворительное. Предварительно установлено, что они в одном месте покупали шаурму. Маленьких детей среди них нет", - сказали в пресс-службе.

Как сообщает Братская студия телевидения, пострадавшие начали поступать в больницы города в воскресенье.