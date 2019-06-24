Авиарейс из Новосибирска в Анталию задержан на восемь часов из-за неисправности судна

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании iFly из Новосибирска в Анталию задержан более чем на восемь часов из-за неисправности воздушного судна. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Рейс 8325 на Airbus 330 должен был вылететь в понедельник в 08:55 (04:55 мск).

"Задержка до 17:30 (13:30 мск). Причина - неисправность воздушного судна", - сообщили в ведомстве.

Вылететь в Анталию этим рейсом должны были 324 пассажира, среди них - пять маленьких детей, а также 89 детей старшего возраста.

"Новосибирская транспортная контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса", - добавили в ведомстве.

На своем сайте компания сообщает, что входит ТОП-20 российских авиаперевозчиков.