Омская прокуратура проверит детскую спортшколу, где с потолка упал кусок бетона

ТАСС, 24 июня. Прокуратура Марьяновского района Омской области инициировала проведение проверки на основании сообщений местных СМИ о ненадлежащем состоянии спортивного зала одной из спортшкол, где во время дождя с потолка упал кусок бетона, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Омской области.

Ранее в местных СМИ распространилась информация о том, что во время дождя в зале детско-юношеской спортшколы в поселке Марьяновский Марьяновского района с потолка упал кусок бетона. Местные жители и работники спортшколы сообщали в социальных сетях, что ремонт в спортшколе не проводился уже давно, и помещение находится в плохом состоянии.

"Прокуратура Марьяновского района Омской области с привлечением специалистов контролирующих органов организовала проведение проверки соблюдения требований законодательства о муниципальной собственности, об образовании в деятельности МБОУ ДОД "Марьяновская детско-юношеская спортивная школа", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что основанием для проведения проверки послужили распространенные в интернете сведения о том, что спортивный зал образовательного учреждения находится в ненадлежащем состоянии и вследствие ветхости может представлять опасность для обучающихся.