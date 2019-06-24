Важные для Барнаула трассу и мост реконструируют по нацпроекту за 290 млн рублей

БАРНАУЛ, 24 июня. /ТАСС/. Дорогу в Барнауле, интенсивность движения по которой в сутки составляет более 10 тыс. автомобилей, и мост на этой трассе реконструируют на сумму более 290 млн рублей. Ремонтные работы будут проводиться в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства транспорта Алтайского края.

"Трасса и мост, которые будут реконструироваться, очень важны: дорога проходит в объезд Барнаула и помогает разгрузить трассы внутри города. Ежегодный ремонт там проводился недавно, но капитальный - восемь лет назад. Проходимость трассы - более 10 тыс. автомобилей в сутки, это серьезная нагрузка. По нацпроекту на реконструкцию будет направлено более 290 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в министерстве, во время реконструкции трассу не будут перекрывать: ремонт будет вестись по полосам. Это позволит минимизировать транспортные проблемы на этом участке. Мост через реку Барнаулку будет реконструирован полностью - старый объект демонтируют и на его месте установят новый, кроме того, приведут в порядок тротуары и сделают новое освещение. Все работы планируется завершить в 2020 году.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит свыше 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.