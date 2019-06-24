Прокуратура начала проверку по факту вспышки инфекции в детском лагере под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 24 июня. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере "Сосновый бор" (поселок Борск, Красноярский край). Об этом в понедельник говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Прокуратурой Красноярского края организована проверка по факту обращения за медицинской помощью 12 несовершеннолетних, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере в Сухобузимском районе Красноярского края", - сообщает прокуратура.

По данным Роспотребнадзора, всего было зарегистрировано 12 случаев заболевания. В настоящий момент работа лагеря приостановлена, организован выезд детей.

По информации регионального Минздрава, на утро понедельника в больнице находятся трое детей, их состояние удовлетворительное. В ходе расследования Роспотребнадзора, были выявлены нарушения в части режима мытья посуды и контроля за работой персонала на пищеблоке.