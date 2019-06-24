Мэр Братска высказался против ввоза в город отходов "Усольехимпрома" для утилизации

На территории "Усольехимпрома" находится крупный очаг ртутного загрязнения, емкости с веществами, состав которых неизвестен, в скважинах содержится 18 тыс. тонн токсичного эпихролгидрина. Цеха и почва обанкротившегося предприятия заражены. В городе Усолье-Сибирское, где находится бывший завод, в ноябре 2018 года ввели режим ЧС из-за угрозы распространения химического загрязнения, так как местные жители похищали с завода металл и стройматериалы.

ИРКУТСК, 24 июня. /ТАСС/. Мэр Братска Сергей Серебренников выступил против планов правительства Иркутской области завезти в город для утилизации часть отходов с промплощадки бывшего предприятия "Усольехимпром". Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы администрации Братска.

"Об этом решении правительства (ввезти в Братск для утилизации отходы с "Усольхимпрома" - прим. ТАСС) нас никто не проинформировал. <…> Федеральный центр и мы с градообразующими предприятиями прилагаем огромные усилия, чтобы решить вопросы экологии в Братске, а правительство региона принимает вот такие непродуманные, неправильные решения. <…> Я категорически против и не допущу в Братске ни одного грамма этих отходов. Я побеседовал с руководителями ведущих предприятий города, с оператором, который занимается утилизацией отходов, никто не давал согласия на размещение этих отходов", - цитируют в сообщении Серебренникова.

18 июня во время визита на "Усольехимпром" главы Росприроднадзора Светланы Радионовой председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов сообщил, что в Братск на утилизацию планируется вывезти отходы третьего класса опасности (умеренно опасные). Отходы первого и второго класса (чрезвычайно и высоко опасные) увезут на предприятие "Кубаньцветмет" в Краснодарский край, четвертого и пятого (малоопасные и практически неопасные) - в Ангарск.

Как сообщается на сайте Росприроднадзора, проект вывоза отходов с "Усольехипрома" планируется подготовить к концу июня. "Проектно-сметная документация (ПСД) разрабатывалась еще в 2014 году, но не прошла экспертизу из-за одного дефекта - могильник предусматривался здесь же на территории предприятия. ПСД разработали повторно", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке было создано предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. В августе 2017 года "Усольехимпром" был признан банкротом, конкурсное производство в отношении "Усолье-Сибирского силикона" было открыто в сентябре 2016 года.