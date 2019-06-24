{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли при опрокидывании лодки на озере в Туве

Среди них сотрудник полиции, который обеспечивал охрану общественного порядка на водоеме

КЫЗЫЛ, 24 июня. /ТАСС/. Двое мужчин, один из них сотрудник полиции, погибли при опрокидывании моторной лодки на озере Азас в Туве. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"По предварительным данным, днем 23 июня в результате опрокидывания моторной лодки в озере Азас на территории Тоджинского района <...> погибли двое находившихся в ней мужчин. Один из погибших - сотрудник межмуниципального отдела МВД России "Кызылский", который обеспечивал охрану общественного порядка на озере Азас", - говорится в сообщении.

В главке добавили, что семье погибшего сотрудника будет оказана всесторонняя помощь.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Туве, по факту случившегося начата доследственная проверка, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги
РоссияТыва
Мэр Братска высказался против ввоза в город отходов "Усольехимпрома" для утилизации
По словам Сергея Серебренникова, местные власти не были информированы об этом решении
Читать полностью