Признавшийся в причастности к убийству депутат пойдет на выборы в Иркутске самовыдвиженцем

ИРКУТСК, 24 июня. /ТАСС/. Депутат думы Иркутска Александр Панько, в феврале признавшийся в причастности к убийству, совершенному в 1997 году, вышел из "Единой России", сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии. Он решил идти в депутаты гордумы нового созыва в порядке самовыдвижения.

В октябре 2018 года Панько задержали в Иркутске и доставили в Читу, где он был заключен под стражу. Он являлся фигурантом уголовного дела об убийстве читинской бандой, известной как "Ключевские", двух мужчин в пригороде Иркутска. 15 февраля 2019 года в пресс-службе следственного управления СК по Забайкальскому краю ТАСС сообщали, что Панько признался в пособничестве убийству и указал следователям место, где были захоронены жертвы. Однако уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности, депутата освободили из-под стражи, и он вернулся в Иркутск.

"Александр Панько вышел из партии "Единая Россия", - сообщили ТАСС в пресс-службе, но не уточнили, когда это произошло.

Из документов, размещенных на сайте избирательной комиссии Иркутской области, следует, что Панько намерен переизбраться по одномандатному округу №35 в порядке самовыдвижения. В качестве кандидата Панько еще не зарегистрирован. Ему предстоит собрать подписи избирателей в свою поддержку в связи с решением идти на выборы в порядке самовыдвижения.

Александру Панько 47 лет. Он является генеральным директором ООО "Центр отдыха "Ерши" в Иркутске. В думе Иркутска, куда был избран от партии "Единая Россия", работает третий срок. Является председателем комиссии по собственности и земельным отношениям. Выборы в иркутскую городскую думу нового созыва состоятся 8 сентября, жителям предстоит избрать 35 депутатов.