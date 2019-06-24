Иркутский губернатор попросил двух омбудсменов взять на контроль дело против главы Минлеса

"Прошу вас как уполномоченного по правам человека при президенте РФ обратить внимание на сложившуюся ситуацию и предпринять все меры по обеспечению законного и обстоятельного разбирательства в данном деле. Также обращаюсь к уполномоченному по правам человека в Иркутской области с просьбой взять на личный контроль расследование в отношении Шеверды С. В.", - цитируют в сообщении обращение Левченко.

ИРКУТСК, 24 июня. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращения уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и региональному омбудсмену Виктору Игнатенко с просьбой взять на контроль расследование уголовного дела в отношении министра лесного комплекса Сергея Шеверды, которого обвиняют в превышении должностных полномочий при санитарных рубках леса в заказнике "Туколонь". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба областного правительства.

По мнению губернатора, предъявленное Шеверде обвинение "противоречит фактическим обстоятельствам, так как обоснованность и законность проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошной рубки лесных насаждений в заказнике "Туколонь" подтверждается документами". "Назначение санитарной рубки основывалось на предписании ФБУ "Рослесозащита" и, самое главное, на законодательстве РФ", - подчеркивается в обращении.

Комментариями омбудсменов ТАСС пока не располагает.

Дело против Шеверды было возбуждено 10 июня 2018 года. По версии следствия, он не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведении сплошных санитарных рубок в государственном заказнике "Туколонь". Министр был задержан 6 июня в Москве в аэропорту Шереметьево, в тот же день его доставили в Иркутск. 7 июня суд вынес решение об аресте Шеверды сроком на два месяца.

Незаконные вырубки ценной древесины в Туколони были обнаружены в марте 2018 года. Было возбуждено уголовное дело. Обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 262 ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ, предъявлены экс-заместителю министра лесного комплекса Алексею Туги, который с февраля находился под арестом, в начале июня его отпустили под залог. Также обвинения предъявлены директору Казачинско-Ленского лесхоза и инженеру-лесопатологу Центра защиты леса Иркутской области. По версии следствия, фигуранты назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, как полагает следствие, лес, ущерб составил около 748 млн рублей.