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Долги по зарплатам в Сибири с июня 2018 года снизились на 17%

По данным Роструда, наибольшую задолженность имеют Новосибирская, Кемеровская области и Красноярский край

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Суммарная задолженность по зарплате субъектов Сибирского федерального округа (СФО) по состоянию на 1 июня 2019 года снизилась по сравнению с аналогичными показателями 2018 года на 17%, сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков на совещании по вопросам выплаты зарплаты в субъектах СФО.

"По данным Росстата, суммарная задолженность субъектов, входящих в состав СФО, на 1 июня составила 246,5 млн рублей и по сравнению с 1 июня 2018 уменьшилась на 51,9 млн рублей, или на 17,4%. По сравнению с 1 июня 2017 года снизилась на 539 млн рублей, или в три раза", - сказал Иванков.

Наибольшую задолженность имеют Новосибирская и Кемеровская области и Красноярский край. За 5 месяцев 2019 года в округе проведено 1,8 тыс. проверок по вопросам оплаты труда, в ходе которых выявлено 4,4 тыс. нарушений. В результате более чем 25 тыс. работникам выплатили около 603 млн рублей. Самую крупную задолженность погасили в "Проектно-монтажной компании Сибири" в Красноярском крае, "НЭВЗ-Керамикс" в Новосибирской области и в футбольном клубе "Томь" в Томской области.

По словам Иванкова, с января 2019 года в регионах округа прошло две акции в связи с невыплатой зарплат: в Алтайском крае и в Иркутской области.

Как сообщалось ранее, задолженность по зарплате в России на 1 июня 2019 года составила 2 млрд 948,5 млн рублей, что на 1,6% больше, чем месяцем ранее.

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Красноярский крайКемеровская областьНовосибирская область
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