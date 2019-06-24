Представитель малого бизнеса первой подала документы на участие в выборах мэра Братска

ИРКУТСК, 24 июня. /ТАСС/. Директор по экономическим вопросам Елена Романова, работающая у индивидуального предпринимателя, первой выдвинула свою кандидатуру на пост мэра Братска - третьего по величине города Иркутской области. 56-летняя женщина баллотируется в порядке самовыдвижения, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областной избирательной комиссии.

"Елена Романова родилась 28 июня 1962 года. Работает директором по экономическим вопросам в ИП <...> На пост мэра Братска претендует как самовыдвиженец. На данный момент она первый кандидат", - сообщили в пресс-службе.

Для регистрации в качестве кандидата ей необходимо собрать подписи избирателей.

Братск является крупным промышленным городом с населением более 236 тыс. человек. С сентября 2014 года его возглавляет единоросс Сергей Серебренников. Выборы градоначальника состоятся 8 сентября.