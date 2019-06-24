Власти намерены аннулировать долг по зарплатам новосибирской "Сибнефтегеофизики" к августу

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют к концу июля аннулировать долг по заработной плате Новосибирского предприятия "Сибнефтегеофизика" в размере 2,3 млн рублей. Сумма долга не уменьшается с 2018 года в связи с тем, что у компании и регионального Министерства труда и соцразвития отсутствуют контакты и реквизиты бывших работников, которым не выплачены средства, сообщил в понедельник министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

Новосибирское предприятие "Сибнефтегеофизика", чьи сотрудники требовали выплат, устраивая пикеты, ранее сократило задолженность по зарплате до 2,3 млн рублей со 185 млн рублей. Для того, чтобы выплатить оставшиеся средства, необходимо актуализировать базу банковских реквизитов бывших работников, что осложняется проживанием некоторых из них в других регионах России. Размер долга с 2018 года не уменьшился.

"Сейчас мы будем переводить эти долги в процедуру списания", - сказал Фролов на совещании по вопросам полноты и своевременности выплаты заработной платы в регионах Сибирского федерального округа, добавив, что процесс продлится до конца июля.

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщил, что до 1 августа 2019 года нужно выплатить средства тем, кого удастся найти, оставшийся долг будет списан. Полпред также поручил государственной инспекции труда Новосибирской области взять ситуацию с долгом предприятия под контроль.

Ранее из-за невыплаты зарплаты на предприятии проводились проверки, а в отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры региона, в суд было направлено более 1,1 тыс. заявлений о взыскании задолженности на общую сумму 181 млн рублей.

Новосибирская компания "Сибнефтегеофизика" - одно из крупнейших геологразведочных предприятий страны, занимается сейсморазведочными работами и исследованием скважин в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Якутии, Омской, Томской и Иркутской областях. С сентября 2016 года после обращения одного из кредиторов в компании введена процедура банкротства. Экс-глава предприятия Станислав Лосев был осужден за невыплату зарплат и приговорен к 50 млн рублей штрафа.