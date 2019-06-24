Иркутские власти: планируемые к утилизации в Братске отходы "Усольехимпрома" малоопасны

В Братск с промплощадки обанкротившегося в городе Усолье-Сибирское завода планируется ввезти для утилизации отходы третьего класса опасности (умеренно опасные). Глава Братска Сергей Серебренников ранее заявил, что не допустит появления "ни одного грамма токсичных отходов", так как экологическая ситуация в городе без того непростая.

ИРКУТСК, 24 июня. /ТАСС/. Отходы бывшего предприятия "Усольехимпром", которые планируется утилизировать в окрестностях Братска, будут четвертого класса опасности, то есть с минимальным воздействием на окружающую среду. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Иркутской области.

"ООО "Братская служба санитарной очистки" дало согласие на возможное размещение на полигоне твердых бытовых отходов в Братском районе отходов четвертого класса опасности, которые предполагается вывезти согласно проектной документации "Ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское". <…> Речь идет о размещении 35,4 тыс. тонн отходов только четвертого класса опасности, который оказывает минимальное влияние на окружающую среду", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это спецодежда с загрязнением нефтепродуктами менее 15%, отработанная незагрязненная резиновая обувь, противогазы, малоопасные отходы грунта, бетонный и железобетонный лом от демонтажа строительных конструкций. Проект демеркуризации ртутного цеха бывшего "Усольехимпрома" получил положительное заключение экологической экспертизы, до конца июня он должен получить заключение Главгосэкспертизы.

Цех ртутного электролиза работал на "Усольехимпроме" на производстве каустической соды с 1970 года. В 1998 году он был закрыт как нерентабельный. Сам "Усольехимпром" с августа 2017 года находится в процедуре банкротства. Помимо очага ртутного загрязнения, на промплощадке есть емкости с веществами, состав которых неизвестен, в скважинах содержится 18 тыс. тонн токсичного эпихролгидрина. Цеха и почва на территории предприятия заражены. В Усолье-Сибирском в ноябре 2018 года ввели режим ЧС из-за угрозы распространения химического загрязнения, так как местные жители похищали с завода металл и стройматериалы. С 1936 года "Усольехимпром" был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом.