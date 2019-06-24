СГК подготовит тепловые сети Черногорска к отопительному сезону

ТАСС, 24 июня. Сибирская генерирующая компания (СГК) подготовит тепловые сети города Черногорска в Хакасии к отопительному сезону. По договору аренды на обслуживание Абаканской ТЭЦ сроком на 11 месяцев компания получила 76 км теплотрасс, сообщили ТАСС в пресс-службе СГК.

Ранее тепловые сети города находились в аренде у трех теплоснабжающих организаций - ООО "ХакТЭК", "Черногорская котельная №2" и "Теплоэнергоресурс".

"В конце минувшей недели ремонтные бригады СГК приступили к устранению дефектов на теплотрассах. В общей сложности на текущий момент зафиксировано порядка 30 повреждений", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты СГК работают на двух участках магистральных теплосетей, из-за чего у жителей города временно отсутствует горячая вода. "По предварительным данным, устранить порывы и вернуть в дома горожан горячую воду, отключенную с 17 июня, удастся не раньше 30 июня, так как сети крайне изношены, запорная арматура находится в плохом состоянии, тепловые камеры и трассы затоплены, и много времени уходит на откачку воды из каналов", - уточнили в пресс-службе.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской области, Хакасии и Туве.