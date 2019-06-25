Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

КРАСНОЯРСК, 25 июня. /ТАСС/. Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

По данным ведомства, это случилось 24 июня вечером в автобусе №64. Во время поездки у женщины начались схватки.

"Роды помогали принимать пассажиры и кондуктор. Водитель повел автобус в роддом в микрорайоне Солнечный, где его уже ждали врачи. Родился мальчик весом 2,69 кг. По медицинским показаниям у него и матери все в порядке", - сказали в Минздраве.

По словам кондуктора Светланы Шамсутдиновой, все пассажиры поддержали решение водителя не дожидаться скорой, а направиться прямиком в роддом.