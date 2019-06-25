{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Медицинские показатели новорожденного и матери в норме

КРАСНОЯРСК, 25 июня. /ТАСС/. Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

По данным ведомства, это случилось 24 июня вечером в автобусе №64. Во время поездки у женщины начались схватки.

"Роды помогали принимать пассажиры и кондуктор. Водитель повел автобус в роддом в микрорайоне Солнечный, где его уже ждали врачи. Родился мальчик весом 2,69 кг. По медицинским показаниям у него и матери все в порядке", - сказали в Минздраве.

По словам кондуктора Светланы Шамсутдиновой, все пассажиры поддержали решение водителя не дожидаться скорой, а направиться прямиком в роддом.

Теги
РоссияКрасноярский край
Более 60 врачей планируют привлечь в Забайкалье в 2019 году по программе "Земский доктор"
Регион нуждается в участковых врачах, педиатрах, акушерах-гинекологах, анестезиологах и врачах скорой помощи
Читать полностью