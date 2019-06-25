Власти Кузбасса сообщили, что снижение добычи угля не вызовет сокращений на предприятиях

КЕМЕРОВО, 25 июня. /ТАСС/. Сокращение годовых планов по добыче угля на предприятиях Кузбасса на фоне падения цен на европейском направлении экспорта не приведет к уменьшению числа рабочих мест в отрасли. Об этом ТАСС сообщили в департаменте угольной промышленности Кузбасса.

"Сокращение угледобычи не повлечет за собой сокращений, уменьшения количества рабочих мест на предприятиях", - сказали в департаменте.

В Кузбасса добывается около 60% всего российского угля, в регионе работает порядка 150 шахт, разрезов и обогатительных фабрик. Некоторые из них заявили, что в связи с изменением конъюнктуры рынка снижены планы по добыче. В частности, на отдельных разрезах приостановлена добыча угля энергетических марок из-за падения цен. При этом колебания цен не коснулись рынка коксующегося угля.

По данным департамента угольной промышленности Кузбасса, с начала 2019 года угольщиками региона добыто 101,3 млн тонн угля, что на 1,6 млн тонн меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Выработаны предложения по стабилизации ситуации с добычей, в частности, по снижению тарифов на железнодорожные перевозки угля.

"На период снижения цен на уголь предлагается временно снизить ставки на привлечение вагонного парка, установить скидки на железнодорожные тарифы в наиболее востребованных направлениях", - сказали в департаменте, пояснив, что данное предложение сейчас рассматривается РЖД.

Угледобывающим компаниям рекомендуется рассмотреть возможность переориентации части поставок угля с экспортных направлений на внутрироссийский рынок.