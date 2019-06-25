В Новосибирской области приняли закон о возможности отмены прямых выборов депутатов

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Парламент Новосибирской области во вторник принял закон, позволяющий не проводить прямые выборы депутатов районных советов, а формировать Совет из представителей поселений. Закон дает возможность обеспечить представительство всех поселений района, сообщила председатель Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области Надежда Роор.

Закон позволяет органам местного самоуправления выбирать способ формирования представительного органа муниципального района. Он позволит отказаться от прямых выборов и формировать орган из числа представителей поселений, входящих в состав района. Ранее обсуждение законопроекта вызвало неоднозначную оценку общественности.

"Такой способ формирования районного представительного органа в Барабинском районе доказал свою эффективность и жизнеспособность", - сказала Роор.

В 2015 году, как отметила Роор, три районных Совета депутатов - Барабинский, Карасукский, Усть-Таркский - были сформированы из представителей органов местного самоуправления, входящих в район. Роор сообщила, что такой способ формирования обеспечивает представительство всех поселений района в районном совете и участие поселений в решении вопросов местного значения.

Закон предусматривает установление минимальной нормы представительства - два депутата от поселения, а также определение нормы представительства поселений в районном совете депутатов, исходя из численности жителей поселения.