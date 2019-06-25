Новосибирцам покажут на День города высадку парашютистов на площадь и действия спецназа

ТАСС, 25 июня. Высадка парашютистов на площадь и выступления спецназа будут продемонстрированы на акции "Военная служба по контракту - твой выбор!" на праздновании Дня города в Новосибирске 30 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа.

"На площади Пименова состоится плац-концерт сводного оркестра военнослужащих Центрального военного округа, с показательными выступлениями на сцену выйдут разведчики бригады специального назначения, а спортсмены-парашютисты совершат десантирование прямо на площадь в строго отведенное место. Также для жителей и гостей акции выступят лучшие творческие коллективы области и состоятся мастер-классы олимпийских призеров и чемпионов ЦСКА", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на площади будут развернуты мобильные пункты по отбору на военную службу по контракту, где желающие смогут не только ознакомиться с правилами поступления на военную службу, но и пройти предварительное тестирование на профпригодность и медицинское обследование.

Основные мероприятия празднования Дня города пройдут в Новосибирске 29 и 30 июня. В программе утренняя зарядка с именитыми спортсменами города, авто-мото-шоу фестиваль, выездной керлинг-клуб "ПИНГВИН", детская развлекательная площадка "Пикник Главбуха", городской фестиваль молодежного творчества "ТехноART".