Промпроизводство в деревообработке на Алтае за 5 месяцев выросло на 9%

ПАВЛОВСК /Алтайский край/, 25 июня. /ТАСС/. Промышленное производство в деревообрабатывающей отрасли в Алтайском крае за первые пять месяцев 2019 года увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов во вторник на совещании.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минприроды региона, объем отгруженных товаров и услуг в деревообрабатывающей отрасли края за январь-май составил более 3,2 млрд рублей.

"Индекс промышленного производства в деревообработке <...> составил 109% по итогам пяти месяцев [2019 года]. На модернизацию и открытие новых производств за последние 10 лет направлено более 11 млрд рублей. Производство пиломатериалов увеличилось в 1,6 раза - по тогам 2018 года [оно] составило 1 млн 67 тыс. кубометров", - сказал Лукьянов.

По его словам, лесопромышленный комплекс - один из самых значимых в крае в части экспорта, по итогам 2018 года его доля составила в общем экспортном объеме 12% или 115 млн долларов. Общий объем отгрузок и оказанных услуг в лесной отрасли в денежном выражении за 10 лет вырос в 2,4 раза - с 3,4 млрд рублей в 2007 году до 8,2 млрд рублей в 2018 году.

Общая площадь лесного фонда в Алтайском крае - 4 млн 400 тыс. га, что составляет четвертую часть края. В лесном комплексе работают более 8,3 тыс. специалистов. Заготовка древесины в среднем составляет до 2,8 млн кубометров в год, доля лесной отрасли в ВРП региона - около 2%, ежегодно от лесного комплекса края поступает более миллиарда рублей налогов.