Роспотребнадзор проверит все закусочные Братска после отравления шаурмой 13 человек

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора проверят все закусочные в городе Братске после отравления шаурмой 13 человек, сообщается во вторник на сайте администрации города.

"Администрация Братска обратилась в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой внепланово проверить все закусочные с шаурмой в городе", - говорится в сообщении.

Ранее Роспоребнадзор приостановил работу заведения, шаурма из которого стала причиной отравления 13 горожан, восемь из которых были госпитализированы. Специалисты ведомства обнаружили в закусочной насекомых, отсутствие моечных ванн для обработки продуктов и сырья, раковин для мытья рук, дезинфицирующих средств. Также сообщалось, что персонал работал без медицинских книжек.

Восемь госпитализированных остаются в больнице, их состояние улучшается, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздрава Иркутской области.