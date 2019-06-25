Травников: связанные с клиникой Мешалкина уголовные дела негативно влияют на отрасль

Ранее экс-директор клиники Александр Караськов написал письмо руководству страны, где сообщал, что из-за его увольнения и уголовных дел была разрушена система поставки медицинских препаратов и других расходных материалов. Жители Новосибирска в социальных сетях также выражают недовольство прекращением поставок расходных материалов и сбоями в работе клиники.

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Расследование уголовных дел в НИИ патологии кровообращения (клиники Мешалкина) в Новосибирске и смена руководства клиники негативно скажется на развитии медицинской отрасли в регионе, сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Такая история, которую мы наблюдаем в НИИТО и клинике Мешалкина, негативно повлияет на развитие отрасли. Это имиджевый удар и потеря времени, но мы надеемся, что задержка не будет критичной для отрасли и предприятий-партнеров", - сказал Травников.

Он напомнил, что региональные власти сопровождают два крупных федеральных проекта, связанных с клиникой: развитие самого центра, а также совместный проект Новосибирского государственного университета, корпорации "Ростех" и самой клиники по радиомедицине.

Караськов был задержан вместе с супругой в начале июня. Пятого июня Центральный районный суд должен был избрать меру пресечения для Караськова, однако ходатайство о заключении под стражу вернули следствию из-за неявки в суд подозреваемого. Как сообщила ТАСС его дочь, Караськова госпитализировали в Новосибирскую клиническую горбольницу в связи с обострением кардиологического заболевания. 11 июня Центральный районный суд Новосибирска избрал в качестве меры пресечения для Караськова заключение под стражу сроком на два месяца.

Академик, руководивший клиникой Мешалкина 20 лет, уволился с поста директора 17 мая по собственному желанию. Он также покинул пост депутата областного Законодательного собрания из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал в декларации наличие загородного дома.

Следственные органы выявили, что в Новосибирском НИИ имели место финансовые нарушения при закупках медоборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники. Уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривает суд.

О клинике

НИИ патологии кровообращения им. академика Мешалкина создан в конце 1950-х годов. Является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце.