Новосибирская область попросит Минсельхоз РФ отложить отмену субсидий из-за лейкоза коров

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Парламентарии Новосибирской области направят обращение в Минсельхоз РФ с просьбой временно не отменять субсидии на развитие молочного скотоводства на территориях, где зафиксированы случаи заболевания скота лейкозом. Об этом сообщил во вторник председатель комитета по аграрной политике Заксобрания Новосибирской области Олег Подойма.

Лейкоз крупного рогатого скота - лейкемия, злокачественное заболевание кроветворной системы. В 2017 года ситуация с лейкозом крупного рогатого скота на территории региона была признана неблагополучной. В Новосибирской области были введены ограничения на вывоз сырого молока и мяса, из-за чего до 70% хозяйств региона понесли потери.

"Процесс оздоровления неблагополучных хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота является длительным и требует значительных финансовых затрат со стороны сельскохозяйственных предприятий <…> Просим продлить срок выделения субсидий на развитие молочного скотоводства до 2024 года", - сообщил он на сессии Законодательного собрания.

Проект обращения был принят на сессии во вторник, в этот же день депутаты направят его министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

В проекте обращения отмечается, что за последние три года в Новосибирской области в результате проведения комплекса оздоровительных мероприятий количество коров-вирусоносителей лейкоза снизилось на 28,3%, однако единственным действующим методом лечения является полная замена поголовья, которое на 1 мая 2019 составляло более 360 тыс. голов.

Согласно данным федерального Минсельхоза, с 1 января 2021 года субсидии на развитие молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока), не будут выделяться животноводческим хозяйствам в случае наличия на территории субъекта РФ любого количества инфицированных животных.