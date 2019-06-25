Трассу к нацпарку "Алханай" в Забайкалье отремонтируют по нацпроекту

ЧИТА, 25 июня. /ТАСС/. Автодорогу в Забайкалье, ведущую к российско-монгольской границе и к популярному у туристов нацпарку "Алханай", отремонтируют в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства территориального развития Забайкальского края.

"В Карымском районе проводится реконструкция участка автодороги с расположенным на ней аварийным мостом, который долгое время был закрыт для проезда. Реконструкция проводится в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сообщили в пресс-службе.

Стоимость ремонта - около 85 млн рублей. "Сдача в эксплуатацию планируется в 2019 году", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

По словам главы краевого Минстроя Алексея Гончарова, ремонт этой дороги очень важен, "так как в летнее время по ней двигается большой поток автомобилей с туристами к национальному парку "Алханай". "Кроме этого, дорога обеспечивает подъезд к одному из крупных многосторонних автомобильных пунктов пропуска на границе России с Монголией, - приводит слова Гончарова пресс-служба. - Работы идут в соответствии с календарным графиком. Есть небольшие проблемы с отводом участка земли на землях лесного фонда, но вопрос решается".

Протяженность автодорог общего пользования в Забайкальском крае превышает 21,6 тыс. км, из них более 7 тыс. - дороги регионального и межмуниципального значения. В 2019 году в регионе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируют привести в порядок около 90 км региональных автодорог. "На большинстве объектов, по которым в этом году заключены контракты в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", [работы] уже ведутся", - добавили в пресс-службе министерства.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.