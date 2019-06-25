Почти 200 пожарных переброшены на север Красноярского края, где отмечены 13 возгораний

КРАСНОЯРСК, 25 июня. /ТАСС/. Около 200 сотрудников Лесопожарного центра Красноярского края переброшены в северные районы региона, сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства региона.

"В Кежемском и Богучанском районах увеличена группировка сил и средств для оперативной ликвидации возникающих лесных пожаров. На данной территории установилась сухая и жаркая погода, которая сопровождается высокой грозовой активностью. В связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой в рамках внутрибазового маневрирования краевой Лесопожарный центр направил в Кежемский и Богучанский район 179 лесных огнеборцев из центральных и южных районов края", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в министерстве, сейчас в этих районах действует 13 пожаров на площади 320 га.

По словам первого замминистра лесного хозяйства Алексея Большакова, на севере края на этой неделе ожидаются высокие температуры, возможно усиление ветра. "Действующие возгорания не представляют угрозы для населенных пунктов и объектов экономики. Ежедневно в работах по ликвидации возгораний в крае задействованы около 500 человек, более 70 единиц техники, в том числе более 20 воздушных судов", - цитирует его пресс-служба.