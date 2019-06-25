Истребитель Су-34 впервые представят жителям Новосибирска на форуме "Армия-2019"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 "Утенок" впервые будет представлен для широкой публики в Новосибирске на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который пройдет с 28 по 30 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.
"Многоцелевой истребитель Су-34 и фронтовой бомбардировщик Су-24 перелетели из Челябинской области на аэродром Толмачево, на территории которого форум будет проводиться. Самолет "Утенок" будет задействован в статическом показе, каждый желающий сможет вживую осмотреть технику", - говорится в сообщении.
В ходе мероприятия также можно будет увидеть и другие образцы современного вооружения, военной и специальной техники: бронемашины "Тигр" в различных вариантах эксплуатации, танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90, боевые машины пехоты БМП-2. Кроме того, будут представлены образцы экипировки российских военнослужащих, а участники форума смогут ознакомиться с выставочными экспозициями музея Дома офицеров Новосибирского гарнизона и предприятиями военно-промышленного комплекса.
Военнослужащие также продемонстрируют комплексную защиту от средств воздушного противника, развернув многоуровневую систему воздушного контроля и защиты, состоящую из комплексов С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", "Панцирь-С1", многофункциональной радиолокационной станции "Каста-2" и автоматизированной системы управления ПВО "Фундамент".
По боевым возможностям Су-34 относится к поколению самолетов "4+". Среди особенностей самолета - увеличенная до 4 тыс. км дальность полета, максимальная скорость - до 1900 км/час, а также новейшая система управления вооружением.