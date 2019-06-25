Истребитель Су-34 впервые представят жителям Новосибирска на форуме "Армия-2019"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 "Утенок" впервые будет представлен для широкой публики в Новосибирске на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который пройдет с 28 по 30 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

"Многоцелевой истребитель Су-34 и фронтовой бомбардировщик Су-24 перелетели из Челябинской области на аэродром Толмачево, на территории которого форум будет проводиться. Самолет "Утенок" будет задействован в статическом показе, каждый желающий сможет вживую осмотреть технику", - говорится в сообщении.