В Новосибирске автобус попал в ДТП

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Автобус столкнулся с автомобилем в Дзержинском районе Новосибирска, в результате аварии травмы получили четыре человека, среди них, предположительно, один несовершеннолетний. Об этом сообщил ТАСС во вторник инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

"Автобус двигался со стороны Золотой горки в сторону улицы Волочаевская. Навстречу двигался Volkswagen Tiguan, который, совершая левый поворот, столкнулся с автобусом. В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель Tiguan и трое пассажиров автобуса", - сказал Савченков.

По его словам, по предварительной информации, один из пострадавших в ДТП является несовершеннолетним.

Характер и степень тяжести травм водителя и пассажиров автобуса уточняются, добавил он. Устанавливается виновник аварии.