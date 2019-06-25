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Тарифы на ТКО в Кузбассе будут отличаться для жителей юга и севера области в полтора раза

Разницу связали со способом утилизации отходов, которые применяются региональными операторами

КЕМЕРОВО, 25 июня. /ТАСС/. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Кузбасса установила разные тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для жителей севера и юга области, где работают разные региональные операторы. Суммы платежей у населения будут отличаться почти в полтора раза, сообщается во вторник на официальном сайте РЭК.

Территориальная схема обращения с ТКО в Кузбассе делит регион на две зоны. Зона "Юг" включает в себя 11 городов и районов, с июня 2018 года ее обслуживает компания "Экотек". В зону "Север" входят 23 территории, включая Кемерово. Ее оператором стала организация "Чистый город Кемерово", которая приступит к работе по территориальной схеме с 1 июля 2019 года, тариф на обращение с ТКО для жителей северных территорий Кузбасса устанавливается впервые.

"Граждане [проживающие в зоне деятельности "Север"] с 01.07.2019 года получат счета на оплату с учетом нормативов накопления в размере 59,59 рубля с человека в месяц", - сообщает региональная энергетическая комиссия Кузбасса.

При этом тариф на обращение с ТКО в Новокузнецке и других городах юга области с 1 июля составит 86,11 руб. на одного человека в месяц. Таким образом, тарифы, установленные для разных территорий области, будут отличаться почти в полтора раза. Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального оператора зоны "Юг" компании "Этотек", это связано с тем, что региональные операторы по-разному будут осуществлять утилизацию твердых коммунальных отходов.

"Разница в тарифах связана со способом утилизации ТКО, которые применяются региональными операторами. В нашем тарифе 24% занимают затраты на обработку и захоронение отходов, эти работы проводятся на современном полигоне "Эколенд" по всем правилам [утилизации], это единственный за Уралом подобный полигон ТКО", - пояснили в пресс-службе регоператора.

Все твердые коммунальные отходы на "Юге" Кузбасса проходят сортировку: вторсырье направляется на переработку, все остальные отходы - на захоронение на современный экологичный полигон. Как сообщалось ранее, в зоне "Север" завод по переработке твердых коммунальных отходов мощностью до 400 тысяч тонн в год планируется построить только к концу 2020 году. До этого захоронение всех отходов будет производиться на действующих мусорных полигонах.

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