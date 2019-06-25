Новосибирская область закупит вакцину против менингококковой инфекции на 20 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области выделило 20 млн рублей на закупку дополнительных вакцин против менингококковой инфекции, вспышка которой произошла в регионе в начале месяца, сообщила журналистам во вторник главный инфекционист области Лариса Позднякова.

"Сегодня было проведено совещание при заместителе губернатора, и было выделено дополнительно 20 млн рублей на закупку вакцин", - сказала Позднякова.

На территории региона в начале месяца произошла вспышка инфекции: в стационары попали 25 человек, в Новосибирск на специальную комиссию приезжали специалисты федерального управления Роспотребнадзора. 24 июня стало известно о четырех новых случаях менингококка.

По словам Поздняковой, ранее закупили 12 тыс. доз вакцины на средства регионального правительства. Она пояснила, что достаточное количество вакцин есть в наличии. "Из этих 20 млн почти 4 тыс. [доз] будет закуплено поливалентной [вакцины]. Сейчас мы закупили моновалентную группы "А", у нас сейчас вспышка группы "А". [Поливалентная] более дорогая и [подходит] для всех видов болезни", - добавила главный инфекционист.

Менингококковая инфекция - острое бактериальное инфекционное заболевание. Передача возбудителя осуществляется воздушно-капельным путем от инфицированного лица при тесном контакте.