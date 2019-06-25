Причину схода угля в реку на разрезе в Кузбассе установят к середине июля

"Продолжаются работы по перекачиванию воды в реке Большой Кийзас, в русло которой сошел оползень угля с разреза "Кийзасский". Они будут идти еще около трех недель. Расследование причин инцидента продолжается, результаты будут известны после 12 июля", - сказал Панов.

КЕМЕРОВО, 25 июня. /ТАСС/. Экспертам в Кузбассе потребуется еще не менее трех недель для расследования причин инцидента на разрезе "Кийзасский", с отвала которого в начале июня в реку Большой Кийзас сошел оползень угля и перекрыл речное русло. Пока не будет получено экспертное заключение, на реке будут продолжаться работы по перекачиванию воды, сообщил журналистам замгубернатора Андрей Панов.

В департаменте угольной промышленности ТАСС пояснили, что перекачивание воды необходимо для того, чтобы не допустить подъема уровня воды в реке из-за сошедшей горной массы, такие оперативные меры будут применяться до тех пор, пока не будет выработаны меры по ликвидации последствий ЧС и восстановлению речного русла. Это можно будет сделать после окончательного установления причин схода оползня.

По данным ведомства, работа аварийного отвала на "Кийзасском" приостановлена на 90 суток, на работе предприятия это никак не отразится. "Добыча угля не остановлена, она ведется, будут использоваться другие отвалы [для размещения вскрышных пород]", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что горная масса с отвала разреза "Кийзасский" в Кузбассе сошла в реку Большой Кийзас, в результате чего было перекрыто около 800 метров в русле реки. Во время схода оползень задел и повредил девять опор резервной линии электропередачи, подача электричества не прекращалась. В Мысках по поручению губернатора Сергея Цивилева создан оперативный штаб для контроля за ликвидацией последствий схода оползня. Глава города Мыски Дмитрий Иванов после инцидента подал в отставку по собственному желанию.