В Иркутской области из-за угрозы подтопления эвакуировали детский лагерь

ИРКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Более 400 человек эвакуировали из детского летнего лагеря в Иркутской области из-за повышения уровня воды в реке Уда и угрозы подтопления, говорится во вторник в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

"Неблагоприятный прогноз, связанный с подъемом уровня воды в левых притоках реки Ангары в Нижнеудинском и Черемховском районах, стал поводом для организации на месте работы оперативных групп и проведения превентивных мероприятий. Так, из детского оздоровительного лагеря "Заря", находящегося на берегу реки Уды в 3 км от Нижнеудинска, силами местной администрации заблаговременно эвакуировали 419 человек, в числе которых 351 ребенок и 68 работников лагеря", - говорится в сообщении.

120 иногородних детей находятся в пункте временного размещения, организованного на базе Нижнеудинской школы-интерната. Тех, кто живет в Нижнеудинске, домой забрали родители. Как говорится в сообщении, уровень воды в реке не превышает критических показателей, однако в Нижнеудинском введен режим повышенной готовности в связи с возможным ухудшением обстановки.

Такой же режим действует в Черемховском районе, где из-за дождей на реке Большая Белая во вторник резко поднялся уровень воды и подтопило четыре приусадебных участка в селе Новостройка. Всего в нем 205 жилых домов, в которых проживают 495 человек, из них 95 детей. "Транспортное сообщение с населенным пунктом в связи с высоким уровнем воды ограничено. Выставлен пост ГИБДД и предупреждающие знаки, привлечена дорожная служба. В населенном пункте имеется запас продовольствия и медикаментов. В готовности находится пункт временного размещения на базе средней школы", - приводит пресс-служба слова начальника оперативного штаба ГУ МЧС России по Иркутской области Андрея Рябоволова.

Подтоплен участок автодороги, соединяющей населенные пункты Инга, Чернушка, Чернушка-2 с районным центром. В Черемховский район направлена группировка спасателей. В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС и аэромобильная группировка, которые будут задействованы в случае ухудшения оперативной обстановки.

Уровень воды в реках Иркутской области стал повышаться на прошлой неделе, когда начались ливни. На ближайшие три дня Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также прогнозирует сильные дожди. ГУ МЧС России по Иркутской области распространило сообщение с предупреждением о возможных подтоплениях.